"Шахеди" знову націлилися на Україну: де є загроза удару
Ворожі війська й надалі продовжують атакувати Україну. Через загрозу дронів для багатьох областей оголосили повітряну тривогу.
Ситуацію в небі над Україною моніторять Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні небезпеки пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Що відомо про атаку?
Закликаємо вас дотримуватися правил безпеки й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух повітряних цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Де тривога: дивіться на мапі
Пуски КАБ на Харківщину зі сходу. У Запоріжжі працює ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, Ударні БпЛА на Харків з півночі та сходу. Ударний БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом. Ударний БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом.
– написав очільник ОВА.
Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
У Запоріжжі працює ППО.
До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
Ударні БпЛА на Харків з півночі та сходу.
Ударний БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом.
Ударний БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом.