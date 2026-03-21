Понад 150 ударних дронів атакували Україну: чи є влучання та скільки цілей вдалося збити
- Російські війська продовжують тероризувати Україну безпілотниками. Частину з них збила ППО.
- Подекуди все ж сталися влучання.
Упродовж ночі 21 березня російські війська запустили по Україні 154 БпЛА , зокрема типу "Шахед", "Гербера", "Італмас". Попри ефективну роботу сил ППО, подекуди сталися влучання.
Про наслідки ворожої атаки безпілотників розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
Читайте також Саратов, Енгельс, Тольятті й навіть Крим: ворожі об'єкти зазнали масованих повітряних ударів
Як ППО відпрацювала по російських цілях?
Російські дрони летіли з кількох напрямків:
- Орел;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське.
Зазначимо, що близько 90 із 154 запущених дронів становили "Шахеди".
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
При цьому є і влучання 5 дронів на 4 локаціях. До того ж уламки збитих БпЛА впали ще на 7 локаціях.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Водночас варто зауважити наявність у повітряному просторі кількох ворожих дронів, тож військові закликають дотримуватися правил безпеки.
До слова, про наслідки російського обстрілу повідомляли в кількох регіонах. Зокрема, після ударів окупантів Чернігів залишився знеструмлений. Проблеми з електропостачанням фіксували й на Миколаївщині. Також ворог вдарив по Запоріжжі, внаслідок чого загинуло двоє людей.
А що відбувається у Росії?
Цієї ночі сталася одна з наймасштабніших дронових атак по країні-агресорці. За даними російської сторони, у період із пізнього вечора 20 березня до ранку 21 березня їхня ППО нібито перехопила та знищила понад 280 українських безпілотників.
До того ж, на тлі регулярних масованих ударів дронів по Москві, як зазначає авіаексперт Анатолій Храпчинський, поблизу Кремля розгорнули мобільні вогневі групи. За його словами, російська влада серйозно остерігається можливих атак, зокрема потенційного удару по Володимиру Путіну.
Але працюють ворожі сили ППО не дуже вправно. Напередодні, 20 березня, поблизу Москви російська ППО помилково збила цивільний легкомоторний літак, через що загинули обоє пілотів.