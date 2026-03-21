Понад 150 ударних дронів атакували Україну: чи є влучання та скільки цілей вдалося збити

Упродовж ночі 21 березня російські війська запустили по Україні 154 БпЛА , зокрема типу "Шахед", "Гербера", "Італмас". Попри ефективну роботу сил ППО, подекуди сталися влучання.

Про наслідки ворожої атаки безпілотників розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Як ППО відпрацювала по російських цілях?

Російські дрони летіли з кількох напрямків:

Орел;

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське.

Зазначимо, що близько 90 із 154 запущених дронів становили "Шахеди".

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

При цьому є і влучання 5 дронів на 4 локаціях. До того ж уламки збитих БпЛА впали ще на 7 локаціях.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Водночас варто зауважити наявність у повітряному просторі кількох ворожих дронів, тож військові закликають дотримуватися правил безпеки.

До слова, про наслідки російського обстрілу повідомляли в кількох регіонах. Зокрема, після ударів окупантів Чернігів залишився знеструмлений. Проблеми з електропостачанням фіксували й на Миколаївщині. Також ворог вдарив по Запоріжжі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

