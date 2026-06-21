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24 Канал Новини України "Шахеди" вкотре націлилися на Україну: куди летять дрони
21 червня, 19:57
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"Шахеди" вкотре націлилися на Україну: куди летять дрони

Тетяна Бабич

Війська країни-агресорки не припиняють атак на українські міста. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ відстежують ситуацію в небі над Україною. Про небезпеку через рух ворожих цілей пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух БпЛА за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на карті

 

20:54, 21 червня

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

20:51, 21 червня

БпЛА на Суми з півночі.

20:49, 21 червня

Швидкісна ціль на Одещину.

20:49, 21 червня

БпЛА на Харків з півночі.

20:47, 21 червня

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, Чугуїв.

20:40, 21 червня

БпЛА у напрямку Апостолового на Дніпропетровщині із південного сходу.

20:27, 21 червня

БпЛА у напрямку Чугуєва із півночі.

20:24, 21 червня

БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний.

20:18, 21 червня

  • БпЛА у Шосткинському районі Сумщини південно-західним курсом.
  • БпЛА на Харків із півночі.
20:14, 21 червня

БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу.

20:10, 21 червня

БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом.

19:53, 21 червня

БпЛА на Харків із півночі.

19:28, 21 червня

Група БпЛА на Харків з півночі.

18:52, 21 червня

  • БпЛА на Суми з півночі.
  • БпЛА на Харків з півночі.

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