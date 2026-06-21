"Шахеди" вкотре націлилися на Україну: куди летять дрони
Війська країни-агресорки не припиняють атак на українські міста. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ відстежують ситуацію в небі над Україною. Про небезпеку через рух ворожих цілей пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух БпЛА за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Де тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку. БпЛА на Суми з півночі. Швидкісна ціль на Одещину. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, Чугуїв. БпЛА у напрямку Апостолового на Дніпропетровщині із південного сходу. БпЛА у напрямку Чугуєва із півночі. БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний. БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу. БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом. БпЛА на Харків із півночі. Група БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.
БпЛА на Суми з півночі.
Швидкісна ціль на Одещину.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, Чугуїв.
БпЛА у напрямку Апостолового на Дніпропетровщині із південного сходу.
БпЛА у напрямку Чугуєва із півночі.
БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний.
БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу.
БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом.
БпЛА на Харків із півночі.
Група БпЛА на Харків з півночі.