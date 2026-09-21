На українські міста летять ударні дрони: де існує найбільша небезпека

Російські війська тероризують Україну безпілотниками. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти відстежує рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку на Україну?

Закликаємо вас бути уважними до загроз і перебувати в укриттях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!

Де тривога: дивіться на карті