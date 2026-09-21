21 вересня, 20:44
На українські міста летять ударні дрони: де існує найбільша небезпека
Російські війська тероризують Україну безпілотниками. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти відстежує рух ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку на Україну?
Закликаємо вас бути уважними до загроз і перебувати в укриттях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!
Де тривога: дивіться на карті
20:46, 21 вересня
КАБи на Дніпропетровщину та Харківщину.
20:45, 21 вересня
Чернігівщина - групи БпЛА повз Городня, Березна, Козелець - південно-західним курсом.
20:40, 21 вересня
Київщина - реактивний БпЛА на Ірпінь/Бучу з півдня.
20:27, 21 вересня
Ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
20:16, 21 вересня
БпЛА на Житомирщину (в напрямку н.п. Коростишів) з Київщини.