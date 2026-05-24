Росія запустила "Шахеди", у Харкові та Чернігові лунають вибухи: де оголошена загроза дронів

Після масованого удару Росія не зупиняє свій терор. Окупанти знову запустили дрони з різних напрямків та продовжують атакувати українські міста.

Повітряні сили повідомляють про те, що у небі над Україною фіксуються ворожі дрони. 24 Канал зібрав головне про ворожу атаку. Дивіться також Росія обрала цілі як привід ударити по Києву: "Флеш" розкрив суть нічної атаки Де фіксують ворожі дрони? У яких регіонах оголошена загроза ворожих БпЛА: дивіться на карті 21:24, 24 травня Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. 21:18, 24 травня Чернігівщина: БпЛА повз Борзну у напрямку Чернігова. 21:03, 24 травня Сумщина: БпЛА в напрямку Охтирки, Кролевця. 20:42, 24 травня Постраждалих внаслідок атаки дрона у Чернігові – немає. 20:41, 24 травня 24 травня на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника.



За двома адресами внаслідок вибухової хвилі пошкоджено. В одному випадку – вікна приватного будинку, в іншому – господарську будівлю. 20:10, 24 травня У Чернігові пролунали вибухи! 20:06, 24 травня У Харкові зафіксували влучання ворожого "Шахеду" у Київському районі міста. 19:59, 24 травня У Харкові пролунав вибух! 19:59, 24 травня Чернігівщина: реактивний БпЛА на Чернігів. 19:48, 24 травня Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Гончарівське курсом на південь. 19:42, 24 травня Одещина: БпЛА на Григорівку/Білярі з акваторії. 19:37, 24 травня БпЛА на Харків із заходу. 19:31, 24 травня Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини. 19:29, 24 травня Декілька ворожих БпЛА у районі Харкова. Перебувайте в укриттях. 19:05, 24 травня Одещина: БпЛА у напрямку населеного пункту Південне з акваторії Чорного моря.