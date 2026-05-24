24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди", у Харкові та Чернігові лунають вибухи: де оголошена загроза дронів
24 травня, 20:06
Оновлено - 20:48, 24 травня

Юлія Харченко

Після масованого удару Росія не зупиняє свій терор. Окупанти знову запустили дрони з різних напрямків та продовжують атакувати українські міста.

Повітряні сили повідомляють про те, що у небі над Україною фіксуються ворожі дрони. 24 Канал зібрав головне про ворожу атаку.

Де фіксують ворожі дрони?

21:24, 24 травня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

21:18, 24 травня

Чернігівщина: БпЛА повз Борзну у напрямку Чернігова.

21:03, 24 травня

Сумщина: БпЛА в напрямку Охтирки, Кролевця.

20:42, 24 травня

Постраждалих внаслідок атаки дрона у Чернігові – немає.

20:41, 24 травня

24 травня на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника. 

За двома адресами внаслідок вибухової хвилі пошкоджено. В одному випадку – вікна приватного будинку, в іншому – господарську будівлю.

20:10, 24 травня

У Чернігові пролунали вибухи!

20:06, 24 травня

У Харкові зафіксували влучання ворожого "Шахеду" у Київському районі міста. 

19:59, 24 травня

У Харкові пролунав вибух!

19:59, 24 травня

Чернігівщина: реактивний БпЛА на Чернігів.

19:48, 24 травня

Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Гончарівське курсом на південь.

19:42, 24 травня

Одещина: БпЛА на Григорівку/Білярі з акваторії.

19:37, 24 травня

БпЛА на Харків із заходу.

19:31, 24 травня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини.

19:29, 24 травня

Декілька ворожих БпЛА у районі Харкова. Перебувайте в укриттях.

19:05, 24 травня

Одещина: БпЛА у напрямку населеного пункту Південне з акваторії Чорного моря.

