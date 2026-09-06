Повітряна тривога шириться Україною: де зафіксували ворожі БпЛА

Увечері 6 вересня ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає в низці областей, а сили ППО працюють по цілях.

24 Канал стежить за розвитком подій та збирає всі деталі атаки.

Де фіксують ударні дрони?



Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті



