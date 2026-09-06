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24 Канал Новини України Повітряна тривога шириться Україною: де зафіксували ворожі БпЛА
6 вересня, 20:47
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Повітряна тривога шириться Україною: де зафіксували ворожі БпЛА

Вероніка Соцкова

Увечері 6 вересня ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає в низці областей, а сили ППО працюють по цілях.

24 Канал стежить за розвитком подій та збирає всі деталі атаки.

Де фіксують ударні дрони?


Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті


 

 

21:25, 06 вересня

КАБи на Суми з півночі!

21:23, 06 вересня

 КАБи на Дніпропетровщину!

21:15, 06 вересня

 БпЛА на Харків з півночі

21:10, 06 вересня

Повторні пуски КАБ на Донеччину!

21:05, 06 вересня

БпЛА на півночі Кіровоградської області  у західному напрямку

20:52, 06 вересня

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

20:50, 06 вересня

КАБи на Донеччину!

20:37, 06 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:26, 06 вересня

Реактивний БпЛА на Суми зі сходу

20:22, 06 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу

20:19, 06 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу

20:19, 06 вересня

БпЛА на Харків із півночі

20:11, 06 вересня

Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря

20:08, 06 вересня

Реактивний БпЛА на Суми зі сходу

20:05, 06 вересня

Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря

19:47, 06 вересня

Реактивний БпЛА на Ізмаїл

19:40, 06 вересня

Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу

19:32, 06 вересня

Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря

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