Повітряна тривога шириться Україною: де зафіксували ворожі БпЛА
Увечері 6 вересня ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає в низці областей, а сили ППО працюють по цілях.
24 Канал стежить за розвитком подій та збирає всі деталі атаки.
Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
КАБи на Суми з півночі! КАБи на Дніпропетровщину! БпЛА на Харків з півночі Повторні пуски КАБ на Донеччину! БпЛА на півночі Кіровоградської області у західному напрямку Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! КАБи на Донеччину! Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Реактивний БпЛА на Суми зі сходу Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу БпЛА на Харків із півночі Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря Реактивний БпЛА на Суми зі сходу Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря Реактивний БпЛА на Ізмаїл Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря
КАБи на Суми з півночі!
КАБи на Дніпропетровщину!
БпЛА на Харків з півночі
Повторні пуски КАБ на Донеччину!
БпЛА на півночі Кіровоградської області у західному напрямку
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
КАБи на Донеччину!
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Реактивний БпЛА на Суми зі сходу
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу
Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу
БпЛА на Харків із півночі
Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря
Реактивний БпЛА на Суми зі сходу
Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря
Реактивний БпЛА на Ізмаїл
Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу
Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря