У День Незалежності українські дрони атакували російські символи в Донецьку – відео

У День Незалежності України, 24 серпня, в тимчасово окупованому Донецьку учасники українського підпілля провели символічну акцію. За допомогою дронів вони знищили російські флагштоки та окупаційну символіку на центральній площі міста.

Відповідним відео акції поділилося видання OBOZ.UA.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники пролітають над центром Донецька та завдають ударів по встановлених окупантами конструкціях. Зокрема, камера одного з БпЛА зафіксувала політ над площею Леніна.

Дрони пролетіли над площею Леніна / Скріншот з відео

Під час акції дрони випускали синьо-жовтий дим, що символізує український прапор, після чого наблизилися до цілей і влучили в конструкції.

Над Донецьком замайорів синьо-жовтий дим / Скріншот з відео

Кадри, зняті із землі, показують наслідки влучань. На них видно пошкоджену металеву стелу із зіркою, понівечений пластиковий окупаційний декор та уламки безпілотників, що залишилися на бруківці.

У центрі Донецька дрони знищили російські символи: дивіться відео

В редакції зазначили, що цією акцією учасники підпілля нагадали про те, що Донецьк є українським містом, яке нині перебуває під російською окупацією.