Росія майже добу атакувала Київщину дронами: пошкоджено склади, гаражі та багатоповерхівку

Російські війська здійснили чергову тривалу атаку безпілотниками по столичному регіону. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали житлові будинки, транспорт та комерційні приміщення.

Повітряна тривога в області тривала майже безперервно протягом усієї минулої доби. Про це повідомляє Київська ОВА.

Що відомо про атаку на Київську область?

За добу ворожі дрони пошкодили дев'ять цивільних об'єктів у чотирьох районах.

Найбільше від російського терору постраждали складські приміщення, яких пошкоджено аж п'ять. Також під удар потрапили виробничі цехи, гаражі, легкові автомобілі та один багатоквартирний будинок. Руйнування зафіксували в Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

В адміністрації наголосили, що окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі та житлу людей.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– зазначили посадовці, нагадавши про необхідність перебувати в укриттях під час небезпеки.

У ДСНС повідомили, що через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань.

Наслідки атаки на Київщині / ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня окупанти вдарили по українських регіонах двома ракетами "Циркон" та 174 безпілотниками різних типів, основний удар припав на Одеську та Київську області. Сили ППО змогли знешкодити 141 ворожу ціль, зокрема 138 дронів і три боєприпаси "Бандероль". На щастя, російські ракети не досягли своїх цілей, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях. Ще у дев'яти місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Наслідки російського терору також зафіксували у Хмельницькій області. За інформацією місцевої влади, протиповітряна знищувала російські дрони, проте внаслідок атаки спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Минулося без постраждалих та загиблих.