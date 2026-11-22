У російському Краснодарі в ніч проти 22 листопада пролунала серія потужних вибухів унаслідок атаки безпілотників. Місцеві жителі помітили задимлення в районі військового містечка Росгвардії. Не виключають ще одну атаку – на Афіпський НПЗ.

Як повідомив моніторинговий канал Exilenova+, гучні звуки розривів супроводжувалися спалахами, після чого дим піднявся безпосередньо над територією військової частини 3702 російської Росгвардії.

Що відомо про атаку?

Через загрозу ударів з повітря в аеропорту Краснодара терміново запровадили тимчасові обмеження на виліт і прийом пасажирських літаків. Одночасно на вулицях міста увімкнули тривожні сирени з сигналом "Увага всім".

Міська адміністрація поспішила заявити про успішне відбиття нальоту безпілотників, проте незалежні канали зафіксували іншу картину подій.

Зокрема, судячи з OSINT-аналізу, у Краснодарі уражено Головне управління Росгвардії краю.



Визначення місця ураження / Astra

Видання Astra зазначило, що мешканці кількох прилеглих кварталів скаржаться на сильний запах гару та їдкий смог.

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При цьому, дрони могли також атакувати Афіпський ПНЗ. Його проєктна потужність становить близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік (понад 2% усієї нафтопереробки Росії).

Зазначимо, що 18 листопада Сили оборони повідомили про ураження Афіпського та Ільського НПЗ. За попередніми даними, на Афіпському НПЗ була пошкоджена установка переробки нафти. Докладніше ж про сьогоднішню атаку можна буде дізнатися згодом.

У мережі публікують кадри, на яких видно дим біля Афіпського НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч на 18 листопада у Краснодарському краї прогриміли потужні вибухи, коли невідомі безпілотники атакували одразу два стратегічні нафтопереробні підприємства регіону.