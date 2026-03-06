"Люди, что делать? Страшно": дрони вгатили по підстанції "Кубанська" в Краснодарському краї

У п'ятницю, 6 березня, добрі безпілотники завітали до Краснодарського краю Росії. Під удар потрапила підстанція "Кубанська" в Абинському районі. Місцеві мешканці навіть не чули сирену перед атакою.

Інцидент спричинив пожежу, є й поранені. Про це поінформували, зокрема, у телеграм-каналі Exilenova+.

До теми Одна з найуспішніших атак, – експерт розібрав удар по порту Новоросійська

Що відомо про удар по підстанції на Кубані?

За заявами місцевої влади, у хуторі Бережному Абинського району зафіксували падіння уламків БпЛА на територію підстанції 500 кВ "Кубанська", саме це й стало причиною займання.

Пожежа на підстанції в Росії: дивіться відео

Цей об'єкт слугує критичним елементом у системі магістральних ліній електропередач напругою 500 кВ. Зокрема, він забезпечує постачання енергії в напрямку порту Тамань, що має стратегічне значення для регіону.

Момент влучання дрона потрапив на камеру: дивіться відео

Площа пожежі сягнула 120 квадратних метрів. Двоє людей отримали травми, повідомляє оперативний штаб.

Наслідки атаки по підстанції на Кубані: дивіться фото

Жителі Абинська почули понад чотири потужні вибухи. За словами місцевих у чатах, сирену ввімкнули вже після перших вибухів, а в деяких мікрорайонах міста люди взагалі не чули жодних попереджувальних сигналів про небезпеку.

Мешканці скаржаться на атаку по регіону: дивіться скриншоти

Голова Абинського району Ілья Биушкин скасував заняття в усіх школах, дитячих садках та закладах культури.

Він також звернувся до мешканців із проханням утриматися від поїздок і зайвих пересувань територією району. Крім того, уламки впали на два багатоповерхові будинки.

Де ще були влучання вночі?

Цієї ж ночі зафіксовано ще одну атаку – на підстанцію 330 кВ "Островська". Дані супутникового моніторингу NASA вказують на точку займання саме в цьому районі.



Атакована станція "Островська" / Cкриншот

Об'єкт на момент удару проходив модернізацію, зокрема встановлювалися нові елегазові вимикачі на лініях 330 кВ та сучасні трансформатори струму. Підстанція виконує функцію розподільного вузла для північних і частково західних територій Криму.

Які міста Росії були під атакою дронів останнім часом?