Окупанти ниють, що Крим атакували майже 30 БпЛА: росіяни не вірять, що "усі цілі збила ППО"

Тимчасово окупований Крим вчергове атакували "невідомі безпілотники". Загарбники почали волати про нібито успішну роботу ППО, однак є підстави вважати, що усі їхні заяви – брехня. Згодом з'явився коментар представниці Збройних Сил стосовно цього та реакція росіян, які не готові вірити заявам так званої "влади".

У ніч проти 18 липня на півострові було неспокійно. Як і у ніч за день до цього, коли було підірвано Кримський міст. Вочевидь, окупанти зараз хочуть "реанімувати" свої сили протиповітряної оборони після цієї "бавовни", тому й брешуть про "надзвичайні збиття" усіх "ворожих цілей", – інформує 24 Канал з посиланням на російські джерела.

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Атака БпЛА на Крим

Власне, за даними міністерства оборони Росії, Крим вночі буцімто атакували аж 28 безпілотних літальних апаратів. І нібито 17 з них вдалось ліквідувати, а 11 – придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

, що у гауляйтера півострова Сергія Аксьонова дещо інша інформація. За його словами, нібито вдалось збити 9 дронів, а придушити – 19.

Однак незмінним залишається кремлівський наратив – "руйнувань і постраждалих немає". І, власне, це є черговим доказом того, що окупанти брешуть.

Вочевидь, наслідки після такої масштабної атаки безпілотників мали б бути бодай якісь, оскільки уламки БпЛА нікуди не "випаровуються" після збиття. Тому й надзвичайно підозріло, що "руйнувань немає".

Росіяни не вірять брехні владі

У російських телеграм-каналах можна натрапити на велику кількість коментарів стосовно того, що і російське оборонне відомство, і Аксьонов, очевидно, брешуть. Себто загарбникам уже навіть важко впарювати брехню людям, які підтримують війну проти України.

Росіяни не вірять в "успішну роботу ППО" в Криму / скриншоти 24 Каналу

Коментар ЗСУ

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу відповіла Аксьонову, коментуючи цю атаку. Вона посміялась з того, що загарбникам вчергове привиділась якась атака, яку вони, звісно, бажають повісити на Україну.

Їм все "вдається", "здається". І вони ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось "здається" (зокрема, здається атака безпілотників – 24 Канал), то це короткий натяк, що їм уже пора здаватися.

Підрив Кримського мосту