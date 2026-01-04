Москву атакують безпілотники: закрилися майже усі аеропорти

Москва перебуває під атакою дронів. Низка аеропортів закрита.

Мер Москви Сергій Собянін каже, що деякі безпілотники збивають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Росавіацію, Сергія Собяніна та російські моніторингові телеграм-канали.

Що відомо про атаку дронів на Москву?

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО збила 23 безпілотники, що летіли на російську столицю. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

За даними моніторингових каналів, у бік Москви летіло 50 БпЛА.

Тимчасові обмеження на прийом і випуск авіарейсів ввели в аеропортах Калуга, Внуково, Домодєдово, Жуковський і Ярославль, повідомили у Росавіації. Щодо Внуково, то деякі рейси здійснюються, оскільки узгоджені зі спецорганами.

Сервіси відстеження польотів показують, що у Москві працює лише 1 аеропорт – Шереметьєво.

У Москві затримано близько 200 рейсів, москвичі стоять у чергах.

Перебої у роботі аеропортів потенційно завдають Росії мільярдних збитків. Це велика проблема для логістики та авіакомпаній, які втрачають прибутки та платять пасажирам компенсації.

Учора дрони теж атакували Москву