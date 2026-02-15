Москва під ударом невідомих дронів: російська ППО намагається відбити атаку

Вдень 15 лютого на Москву та область налетіли дрони. Росіяни були вимушені призупинити роботу аеропорту Домодєдово, бо відбивались від невідомих БпЛА.

Про це повідомило пропагандистське росЗМІ "Коммерсант" та мер російської столиці Сергій Собянін.

Що відомо про атаку на Москву?

Росіяни 15 лютого вдень почали бідкатись на звуки дронів, а також на вибухи в Москві та області. Через загрозу атаки Росавіація призупиняла роботу аеропорту Домодєдово. Він був зачинений на прийом і виліт літаків.

Російський мер Собянін кілька разів повідомляв про рух безпілотників у бік міста та нібито роботу ППО по них. Загалом кількість начебто збитих дронів у регіоні зросла до 18.

Вибух БпЛА над Московською областю

У Московській області дрони летіли на Істру, Раменське та Коломну. Станом на 16:00 за Києвом там ще зберігалася загроза ударів, але обмеження в Домодєдово скасували.

Наразі подробиць про наслідки ударів немає.

Чи змогла Росія відбити атаку 15 лютого?