Від Криму до Москви: військові об'єкти росіян знову зазнали потужної атаки БпЛА

Масовані атаки безпілотників стають для росіян буденністю. Не встигли вони оговтатися від потужних ударів по Москві та окупованому Криму, як туди і не лише знову прилетіло.

Уночі 22 червня кілька регіонів Росії, а також окуповані території здригалися від вибухів.

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Де були вибухи і прильоти в Росії 22 червня?

Так, дрони вкотре атакували Москву і область. Упродовж ночі мер російської столиці Собянін повідомляв про збиття нових безпілотників на підступах до міста. Станом на 05:07 таких було 59.

У мережі публікують кадри численних прольотів дронів у Московській області.

Український безпілотник на низькій висоті летить атакувати Москву: дивіться відео

Проліт дрона під Москвою: дивіться відео

Безпілотник пролітає у Московській області: дивіться відео

Момент збиття дрона у регіоні: дивіться відео

Дрон, який летів на Москву, збили: дивіться відео

Також телеграм-канали пишуть, що вночі під масованою атакою був Брянськ. З'явилися і відповідні відеодокази. За даними моніторів, у місті дрони завдали ударів по залізничній інфраструктурі.

БплА атакують залізницю у Брянську: дивіться відео

Момент прильоту у Брянську: дивіться відео

З вечора 21 червня і упродовж ночі 22 червня під обстрілом перебували об'єкти окупантів у Криму. У різних регіонах півострова було чути сильні вибухи.

Зокрема, під масованою атакою дронів опинилася Таврійська ТЕС, розташована поблизу Сімферополя, біля села Іванівка.

Це газова теплоелектростанція потужністю близько 470 МВт, яку Росія збудувала після окупації Криму для забезпечення електроенергією півострова.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", після попередньої атаки 21 червня на Таврійській ТЕС є пошкодження. Видно вигорілий резервуар і обгорілий, покручений фасад будинку, що примикає до бочки. Також є пробоїна від дрону у стіні головного корпусу.

Нова атака на Таврійську ТЕС: дивіться відео

Також під обстрілом опинився Армянськ. Попередньо, там був приліт по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії біля залізничного вокзалу, виникла пожежа. Після вибуху була детонація, можливо, боєприпасів. У місті у повітрі пахне горілим.

Пожежа в Армянську після атаки / Фото "Кримський вітер"

Є повідомлення про те, що під атакою дронів були окуповані Донецьк і Бердянськ. В останньому горів район залізничного вокзалу.

Пожежа у Бердянську / Фото з соцмережі

Атака на Донецьк: дивіться відео

Нагадаємо, що 21 червня СБС уразили нафтовий термінал у Керчі, внаслідок чого у Криму зупинили продаж бензину щонайменше на два дні.