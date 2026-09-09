Масштабний удар по Новоросійську: загорівся мазутний термінал, постраждав логістичний хаб флоту

Російське портове місто Новоросійськ у ніч на 9 вересня зазнало масованої атаки безпілотників. Спалахнула масштабна пожежа на території місцевого мазутного термінала.

Завдяки відео очевидців відомо й про інші наслідки удару. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Що відомо про масовану повітряну атаку на Новоросійськ 9 вересня?

За даними моніторингових каналів, зокрема Astra та Dnipro Osint, відбувся сильний повітряний удар безпілотних апаратів по російському портовому місту Новоросійськ. І він призвів до прямих влучань та займання щонайменше одного великого резервуара з нафтопродуктами. Наслідки обстрілу підтверджують численні відеозаписи з місця подій.

Тривога для місцевих розпочалася ще напередодні ввечері, коли приблизно о 23 годині пролунали перші вибухи. Уночі місцева влада заявила про ракетну небезпеку. Очевидці писали у соціальних мережах про масовану атаку – БпЛА заходили на місто одночасно з кількох напрямків. Мобільні вогневі групи порту намагалися збити цілі за допомогою стрілецької зброї, працювали й інші засоби ППО, проте це все не надто допомогло.

Осінтери вирахували, що головною ціллю нічного удару стало ТОВ "Новоросійський мазутний термінал". Резервуарний парк цього об'єкта має загальну місткість 119 000 кубічних метрів, а його проєктна потужність перевалки сягає 4 мільйонів тонн мазуту на рік. Ураження такого потужного вузла завдає прямого удару по експорту важких нафтопродуктів, прибутки від якого Росія безпосередньо спрямовує на фінансування війни.

Влада Новоросійська тим часом традиційно применшує масштаби наслідків. Чиновники стверджують про лише падіння уламків на території промислових підприємств і поблизу житлової забудови. Проте ці слова повністю спростовуються кадрами потужної заграви та серією вторинних детонацій у портовій зоні.

Вибухи у місті Новоросійськ: дивіться відео очевидців

Пожежа у порту Новоросійська: дивіться відео очевидців

Прильоти у Новоросійську: дивіться відео очевидців (18+, чутно лайку)

Додамо, що важливість Новоросійська для російської економіки та військової машини важко переоцінити. Це місто є головними морськими воротами для експорту енергоносіїв. Усього за два кілометри від ураженого мазутного термінала розташований найбільший на Чорному морі нафтовий термінал "Шесхаріс", який є кінцевою точкою нафтопроводу "Транснафта" – саме через нього Росія експортує свою нафту.

Окрім енергетичного сектору, Новоросійськ відіграє критичну роль у військовій логістиці. На щастя, систематичні удари українських сил відчутно цю роль зменшують. Також зауважимо, що місто є останнім відносно безпечним форпостом для російських носіїв крилатих ракет "Калібр".