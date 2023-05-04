"Головна новина дня": російські канали не показали кадрів з "атакою безпілотників" по Кремлю

Російські пропагандисти вдень 3 травня буквально влаштували істерику через нібито "атаку українських безпілотників" по Кремлю. Однак на федеральних каналах кадри атаки, які вже завірусилися у мережі, вирішили не показувати.

На дивне висвітлення "головної новини дня" звернуло увагу російське видання "Агентство". Замість кадрів, які облетіли мережу, федеральні канали вирішили використати архівні кадри Кремля і Красної площі.

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Як пропагандисти висвітлювали "атаку"

Один з найбільших російських телевізійних пропагандистів – "Первый канал" – присвятив "атаці безпілотниками" 4 хвилини вечірніх новин. "Головна новина дня", через яку так скаженіли пропагандисти і розривалися їхні телеграм-канали, з'явилася в етері каналу архівні кадри Кремля і Красної площі. Потім глядачам показали коментар "експерта" і вивели на екран офіційну заяву Кремля зі звинуваченням України. Сюжет, у якому жодного разу не показали кадрів з тієї ночі, завершився закидами "журналіста" про нібито ескалацію з боку України.

На каналі "Россия 1" в анонсі випуску замість кадрів атаки також використали архівні відео. Цікаво, що сюжет, тривалістю близько 3,5 хвилини, починається словами: "Ніч третього травня. Москва. Красна площа. Центр російської столиці та всієї країни. У небі з'являються безпілотники, які атакують Кремль", але відеоряд цьому зовсім не відповідав.

А ось ще один пропагандистський канал НТВ вирішив взагалі приділити цій новині 1 хвилину етеру. Ведучі зачитали офіційну заяву Кремля, поки глядачі дивилися на архівні кадри центру Москви.

Тим часом у росіян була істерика

Удень 3 травня у Росії почалася справжня істерика – у Кремлі заявили про нібито "атаку українських безпілотників". Тільки-от, якщо вірити версіям пропаганди, то атака відбулася вночі, але про неї заявили тільки пообіді.

У Москві одразу ж почали істерику, називаючи "атаку" терактом і нібито замахом на диктатора Путіна. Без погроз Україні не обійшлося, а експрезидент Росії і заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв взагалі заявив про необхідність "фізичного знищення" Володимира Зеленського.

Однак Україна заперечує свою причетність до цієї "атаки". Водночас користувачів мережі ці події неабияк розвеселили. Усе про так звану "атаку" ми зібрали для вас в одному матеріалі.