Дрони атакували склад нафтопродуктів у Кіровській області

У Росії знову сталась атака невідомих дронів. Відомо, що безпілотники атакували місткість для зберігання нафтопродуктів у Кіровській області.

Вночі проти 28 серпня російські ЗМІ писали про дрони у Кіровській області. Стало відомо, що під атакою опинилась нафтопереробна промисловість, передає 24 Канал.

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Що говорить місцева влада

Губернатор області заявив, що внаслідок цього ніхто не постраждав. Про наслідки для самої ємності, яку атакував дрон, він нічого не зазначив.

Телеграм-канали пишуть, що, за попередніми даними два дрони атакували склад із нафтопродуктами на комбінаті "В'ятка" у місті Котельнич.

Водночас у Росії не люблять говорити про такі інциденти. До слова, останнім часом вони почастішали. Особливо часто під ударом невідомих дронів опиняються об'єкти нафтопереробної промисловості.

Більше жодної інформації про наслідки не надають. Крім цього, росіяни також не публікують фото чи відео з місця подій.

Пізніше стало відомо, що у нафтобазу вдарили ще два БпЛА. Загалом, вдарили 4 дрони. Внаслідок цього там зайнялась пожежа.

Удар одного із дронів: дивіться відео

Вночі у Росії палала чергова нафтобаза. Цього разу "невідомий" безпілотник влучно приземлив вибухівку на паливний завод у Ростовській області.

Ще вночі губернатор Ростовщини Васілій Голубєв заявив, що регіон зазнав атаки безпілотників, і що, мовляв, 4 з них були збиті засобами ППО. Ще раніше місцеві жителі почали писати у мережі про ураження комбінату "Атлас".