У Росії заявили, що відбили масовану атаку дронів

Понад дві сотні дронів атакували Росію упродовж дня. Безпілотники збивали над кількома регіонами, а також над окупованими українськими територіями.

Про це йдеться у заяві міноборони Росії 15 листопада.

Скільки дронів нібито збили над Росією і Кримом за день?

Росіяни стверджують, що у період з 08:00 по 20:00 сили протиповітряної оборони перехопили та знищили 230 українських безпілотників над територіями Білгородської, Брянської, Курської областей, окупованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Окрім того, пізніше мер російської столиці Сергій Собянін і собі поскаржився на атаку. За словами чиновника, упродовж вечора було знищено 60 безпілотників, які прямували на Москву.

Нагадаємо, чи не щоночі Україна завдає повітряних ударів по ключових об'єктах ВПК Росії.

Так, у ніч проти 15 листопада Сили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. Тут базується 929-й державний льотно-випробувальний центр міноборони Росії. Також на Орловщині було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА – так званий дронопорт "Цимбулова". Звідси росіяни запускають безпілотники по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі України.