Масштабна "бавовна": майже 200 безпілотників атакували Росію

У ніч на 28 квітня над територією Росії та окупованого Криму зафіксовано масовану атаку безпілотників. Працювала ППО, однак у низці регіонів виникли пожежі та пошкодження інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні ворожого Міноборони. Місцеві губернатори також розповіли про наслідки для різних регіонів.

Що відомо про масовану атаку дронів на Росію?

У ніч із 27 на 28 квітня російська сторона заявила про масовану атаку безпілотників, у ході якої, за її даними, нібито було перехоплено та знищено 186 дронів над низкою регіонів. Зокрема Астраханською, Волгоградською, Ростовською, Курською областями, Краснодарським краєм, а також над територією тимчасово окупованого Криму і акваторіями Чорного та Азовського морів.

Одним із наслідків атаки стала пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе, яка нібито виникла через падіння уламків безпілотників. Для ліквідації займання залучено понад сотню рятувальників і десятки одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак роботи з гасіння тривають.

У Севастополі та інших районах Криму повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони, вибухи та повітряну тривогу. За заявами місцевої окупаційної адміністрації, було збито низку повітряних цілей, а уламки дронів падали в різних районах міста та області. Також фіксувалися повідомлення про вибухи в Феодосії, Сімферопольському районі та поблизу низки військових об'єктів.

Відомо, що дрони також поцілили у підприємство у Брянській області. За словами місцевого губернатора внаслідок удару по території АПХ "Мираторг" – загинув робітник підприємства.

У низці аеропортів Краснодарського краю вводилися тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів через загрозу безпілотників.

Зверніть увагу! Поки що Росія здебільшого зазнає ударів безпілотниками, проте вже скоро це може змінитися. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив для 24 Каналу думку, що у травні 2026 року на територію Росії можуть полетіти балістичні ракети, від чого ворог не має захисту.

Де в Росії нещодавно в Росії лунали вибухи?

25 квітня українські безпілотники, за повідомленнями російської сторони, досягли районів Середнього Уралу. Зокрема, йшлося про ймовірну атаку поблизу Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів – об'єкта, який розташований приблизно за 1800 кілометрів від українського кордону.

У той же період дрони також уразили низку інших об'єктів на території Росії. У Волгоградській області під удар потрапив азотний комплекс "Аміак-3", де було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою.

Крім того, в ніч на 26 квітня у Ярославлі пролунало щонайменше півтора десятка вибухів, після чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла пожежа.