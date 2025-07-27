БпЛА атакують Ленінградську область: в аеропорту скасували понад 70 рейсів

Дрони продовжують атакувати Росію. Так, ранок 27 липня у Ленінградській області почався з атак безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Які наслідки атаки дронів на Ленінградську область?

Невідомі дрони знову атакують Росію. Ранок у місцевих жителів Ленінградської області розпочався з нової атаки БпЛА. Вона сталась у неділю, 27 липня. У зв'язку з цим у петербурзькому аеропорту Пулково тимчасово припинили зліт та посадку літаків.

Пасажири стикаються з незручностями, адже через заходи безпеки понад 70 авіарейсів було затримано або скасовано.

До слова, це вже не перша атака українських безпілотників на російські міста за добу. Так, вночі 27 липня в Волгоградській області Росії сталася масштабна пожежа. Ймовірно, зайнялась нафтобаза в селищі Октябрський.

Через падіння уламків безпілотників також було порушено електропостачання контактної мережі залізниці. Крім того, через атаку безпілотників затримки спостерігаються не тільки у Ленінградські області. В аеропорту Волгограда також тимчасово обмежили рух літаків.