Росіяни заявили про атаку дронів на кілька областей, серед них – Московська

У Росії неспокійно, там знову заявляють про атаку дронів. Звісно ж, заявляють про роботу засобів протиповітряної оборони.

Вночі 3 липня невідомі дрони атакували Новоросійськ, однак у Росії заявляють про атаку й на інші регіони. Зокрема, на Бєлгородську, Брянську та Московську області, передає 24 Канал.

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Росіяни кричать про роботу ППО

Відповідно до заяв російських ЗМІ, сили ППО знищили 10 безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської, Брянської та Московської областей.

Крім цього, у Росії заявляють, що в акваторії Чорного моря також знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська.

У Росії часто заявляють про атаки дронів. Зокрема, у Брянській області Росії вночі проти 1 липня окупанти бідкались через атаку безпілотників. Також дрони зафіксували у небі над Курщиною. Окупанти традиційно заявляють про роботу протиповітряної оборони, однак довіряти заявам росіян потрібно з обережністю.