У Рязані заявляють про масовану атаку БпЛА, лунають вибухи: під ударом міг опинитися НПЗ

У ніч на 24 січня у російській Рязані лунають вибухи, місцеві скаржаться на масовану атаку безпілотників. У місті розташований нафтопереробний завод, біля нього видніється пожежа.

У мережі оприлюднюють відповідні кадри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, та російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Рязань

У Рязані місцеві мешканці повідомляють про масовану атаку БпЛА. За їхніми словами, у місті чутна сирена, працює ППО та лунають вибухи. Цю інформацію підтвердив Андрій Коваленко, також зазначивши, що у Рязані розташована нафтобаза.

Нафтопереробний завод – один із ключових в нафтовій промисловості Росії, який хоч і під санкціями, але досі працює. Він розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії,

– ідеться у повідомленні.

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Керівник ЦПД уточнив, що на вищезгаданому об'єкті виготовляють паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне пальне та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці російської армії.

Водночас Dnipro Osint повідомляє, що на території заводу наразі фіксується відразу декілька пожеж.

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Своєю чергою губернатор області Павло Малков заявив, що "засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищені безпілотні літальні апарати". За його словами, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає.

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До слова, у російському Курську 23 січня був дуже гучний вечір. Жителі міста жалілися на вибухи, а також писали про "масовану атаку" безпілотників. Також росіяни писали, що "дуже гучно" було у Желєзногорську та у Солнцевському районі Курської області.