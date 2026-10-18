У Санкт-Петербурзі після атаки дронів зникли світло та вода

У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області в ніч проти 18 жовтня пролунала серія вибухів через масовану атаку дронів. Кілька районів залишилися без електроенергії, а у деяких жителів зникла вода.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Яка ситуація в Санкт-Петербурзі?

Масові знеструмлення охопили Калінінський і Красногвардійський райони міста, а також Ручьї. Через пошкодження ліній електропередач у регіоні фіксували суттєві перебої зі світлом, а мешканці кількох житлових комплексів у Новосаратовці залишилися ще й без опалення.

У деяких місцевих телеграм-каналах також повідомляють про відсутність водопостачання.

За словами губернатора Санкт-Петербургу Олександра Бєглова, у місті виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносельському та Красногвардійському районах. Також були пошкоджені лінії електропередачі.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що за ніч протиповітряна оборона нібито збила над областю 126 безпілотників. Попри заяви посадовця про відбиття атаки, уламки апаратів завдали помітних руйнувань у кількох населених пунктах регіону.

Зокрема, уламки пошкодили приватний будинок під Кіровськом та багатоповерхівку у Всеволожську. У селі Нізіно спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли або були пошкоджені чотири автомобілі.

Ураження стратегічних об'єктів і колапс інфраструктури

Як уже повідомлялося на нашому сайті, безпілотники поцілили в резервуарний парк АТ "Петербургский нефтяной терминал" у Великому порту міста. Цей нафтовий комплекс площею 37 гектарів вважається найбільшим вузлом перевалки російських нафтопродуктів на Балтиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про удар по центру обробки даних ИЦВА та підстанції 330 кВ "Восточная", що спричинило перебої з роботою цифрових сервісів платформи ВК, а в аеропорту Пулково тимчасово зупиняли рейси й ховали людей в укриттях.