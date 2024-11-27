У Севастополі – потужна "бавовна": над військовим училищем здійнявся великий стовп диму

З самого ранку на території Криму лунають вибухи. Зокрема, дуже гучно у Севастополі. Окупаційна влада і місцеві пабліки повідомляють про масовану атаку ударних дронів. Також вони пишуть про удари ракетами.

Так, російські телеграм-канали плачуться про щодо великого удару по Криму з використанням українських безпілотників та ракет, передає 24 Канал із посиланням на соцмережі.

Дивіться також Скільки коштує українська САУ "Богдана" та інші 155-мм самохідні гаубиці: інфографіка

Що відбувається у Севастополі

Зазначається, що з Одеси було запущено дві хвилі БпЛА. Перша складалася як мінімум із 12 БпЛА, а друга хвиля, за оцінками, до 50 БпЛА.

Повідомляють, що вони летять над Чорним морем у напрямку Севастополя.

Також були зроблені пуски ракет, ймовірно, "Нептун" та/або С-200.

Інше джерело пише, що на Севастополь запущено більше 60 українських БпЛА. Крім того, припускають, що по півострову вдарили Storm Shadow.

Вибухи лунали у районі аеродрому Саки та аеропорту Бельбек.

️Тим часом над військово-морським училищем у Стрілецькій бухті Севастополя піднімається величезний стовп диму.

Коментуючи прильоти у місті, тамтешній губернатор заявив, що у деяких районах лише "невеликі спалахи від падіння уламків безпілотників". Втім, відео з місця події свідчать про зовсім інші наслідки атаки.

Щось дуже сильно горить у Севастополі: дивіться відео

До слова, нещодавно у Севастополі підірвали автомобіль воєнного злочинця – капітана Чорноморського флоту Росії, Валерія Транковського. Той загинув.