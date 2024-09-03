У російській Твері неспокійно: дрони "завітали" до місцевого аеродрому

У Росії в ніч проти 3 липня знову неспокійно. Власне, у Твері скаржаться на атаку безпілотників.

Так, у мережі заявляли, що дрони "спробували атакувати аеродром у Твері". Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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У Твері скаржаться на атаку дронів

У російській Твері місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу "пе-ве-о".

За інформацією російських телеграм-каналів, гучні звуки стрілянини почали лунати близько 23:00 2 серпня на околиці Твері у мікрорайоні Мігалово. Там зазначали, що до цього було чутно характерний звук прольоту безпілотника.

Так, місцеві жителі заявляють про атаку БПЛА у районі Мігалове та діляться кадрами. Російські телеграм-канали пишуть, що наразі невідомо, скільки безпілотників намагалися атакувати аеродром.

В деяких російських пабліках пишуть, що по дронах відкрили вогонь з автоматів та начебто працює російське "ППО". Проте там зазначають, що офіційної інформації наразі немає.

У Твері скаржаться на атаку безпілотників: дивіться відео

Атака дронів у Твері: дивіться відео

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