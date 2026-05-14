14 травня, 18:02
Оновлено - 19:09, 14 травня

Після масштабної атаки Росія продовжує запускати БпЛА: де зараз є загроза удару

Діана Подзігун

Російські війська не припиняють тероризувати населення українських мирних міст. Надвечір 14 травня ворожі дрони знову фіксують на Одещині та Харківщині.

Про рух безпілотників на Україну інформують Повітряні сили України та монітори. Водночас інформацію про вибухи, наслідки атаки та постраждалих зібрав 24 Канал.

Які деталі атаки на Україну 14 травня відомі?

 

Де зараз звучить повітряна тривога: дивіться на карті

19:08, 14 травня

Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

18:11, 14 травня

Ще ракета на Одесу.

18:04, 14 травня

В 18:02 в Одесі пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

18:03, 14 травня

Одеса/Чорноморськ – укриття!

18:03, 14 травня

Швидкісна ціль курсом на Одещину!

18:03, 14 травня

  • Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу.
  • Харківщина: БпЛА в напрямку Старого Мерчика.
  • БпЛА на Павлоград.
17:57, 14 травня

Нові групи БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

