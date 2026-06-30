Ворог бив по Україні понад 150 дронами: скільки вдалося збити та чи є влучання

Російські війська протягом ночі 30 червня запустили на українські міста 154 безпілотники з різних напрямків. Попри ефективну роботу ППО, подекуди фіксували влучання.

Подробиці відбиття ворожого удару розповіли у звіті Повітряних сил.

Дивіться також У Кропивницькому пролунали потужні вибухи

Що відомо про атаку?

Противник атакував ударними БпЛА, зокрема реактивними, типу "Шахед", "Італмас", "Гербера", та дронами-імітаторами "Пародія". Безпілотники летіли з Курська, Орла, ТОТ Донеччини й Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА … на півночі, півдні, центрі та сході країни,

– йдеться у повідомленні ПС.

При цьому, сталися влучання 13 дронів на 10 локаціях,ще на 2 локаціях упали уламки. У Повітряних силах наголошують, що атака триває – у повітряному просторі перебувають ворожі БпЛА.



Збиті цілі / ПС

Зазначимо, що напередодні, 29 червня, під ударом опинилися, зокрема, Харків і Дніпро. На Харків летіли КАБи – один із боєприпасів влучив у Холодногірський район міста. Унаслідок удару загинула 23-річна жінка, ще 12 людей отримали поранення, один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвай, електромережі, понад 15 автомобілів, промисловий об'єкт і житлові будинки.

А для Дніпра оголошували дронову й ракетну загрозу. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що удар припав по одному з підприємств. Відомо про п'ятьох загиблих і 29 поранених.