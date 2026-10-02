Дрони завітали в Самару й Волгоград: спалахнули НПЗ Лукойл та хімічний гігант "Каустик"

У ніч на 2 жовтня російські міста Волгоград і Самара зазнали атаки безпілотників, внаслідок чого на стратегічних промислових об'єктах спалахнули пожежі. За даними аналітиків та місцевих жителів, під ударом опинилися Волгоградський нафтопереробний завод, хімкомбінат "Каустик" та нафтова станція у Самарській області.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, жителі Волгограда впродовж усієї ночі сигналізували про прольоти БпЛА та численні вибухи практично в усіх районах міста. У місцевих пабліках містяни також висловлювали обурення через відсутність сигналів повітряної тривоги під час нальоту.

Вибухи у Волгограді та Самарській області

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про "масовану атаку БпЛА на промислову інфраструктуру Волгоградської області".

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Водночас посадовець утримався від коментарів щодо пожеж на заводських територіях, зазначивши лише про загоряння житлового будинку та одного госпіталізованого постраждалого.

Проведений аналіз відеозаписів очевидців зафіксував заграву в районі промзони Красноармійського району. Там розташовані два стратегічні підприємства російської індустрії – Волгоградський нафтопереробний завод компанії "Лукойл" та хімічне підприємство "Каустик".

Атаковані об'єкти у Волгограді / OSINT-аналіз ASTRA

Паралельно про серію вибухів повідомили жителі Самари, де після прильотів також розпочалася пожежа. За даними OSINT-аналізу, там ураження зазнала лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" у Самарській області.

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Стратегічне значення уражених об'єктів

Підприємство "Каустик" є одним із провідних об'єктів хімічної промисловості регіону та випускає продукцію подвійного призначення, яка є критично важливою для російського військово-промислового комплексу.

У свою чергу, Лукойл-Волгограднафтопереробка належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії з потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, що становить приблизно 5% від загальної переробки в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Волгоградський НПЗ вже неодноразово ставав ціллю атак. Зокрема, внаслідок удару в ніч на 31 липня 2026 року на підприємстві виникла масштабна пожежа, яка пошкодила ключові потужності та зупинила основні установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

Також нещодавно Сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після удару підприємство було змушене призупинити роботу.