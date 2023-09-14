"Дякую за борт": на дронах, які ворог збив біля Євпаторії, слова подяки Ані Лорак

Під ранок невідомі дрони атакували Євпаторію, що на тимчасово окупованому півострові Крим. У мережу вже встигли викласти фото уламків безпілотників. На одному з них – подяка Ані Лорак.

Так, упродовж останнього часу все частіше з'являється інформація про те, що Ані Лорак донатить на ЗСУ. І хоч співачка постійно намагається від цього відхрещуватися, подяки в її сторону продовжують летіти. От, до прикладу, під час ранкової атаки по Євпаторії.

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Подяка була на безпілотнику

Власне, на уламках одного з безпілотників, який упав в Євпаторії поблизу житлових будинків, була подяка співачці. На ньому було написано: "Ані Лорак, дякую за борт!"



На безпілотнику написали подяку співачці Ані Лорак / Фото з росЗМІ

Кажуть, що безпілотник упав на вулиці Демишева. Власне, територію навколо вирішили загородити. Але очевидці вже встигли зняти відео. Один із росіян нарікав на падіння дрона.

Очевидець зняв на відео уламки безпілотника: дивіться відео 18+

Атака дронами Євпаторії: що відомо

Про атаку безпілотниками повідомлення почали надходити ближче до 6 ранку. Тоді повідомляли, що в Євпаторії буцімто працює ППО.

За словами місцевих мешканців, під Євпаторію прилетіли безпілотники. Вони чули звуки вибухів. Також пізніше почали викладати фото та відео, які свідчать про влучання. У мережі припустили, що могло бути влучання по установці ППО.

Згодом журналістам "Суспільного" місцеві мешканці підтвердили вибухи в Євпаторії. Зазначають, що вибухів пролунало відразу декілька.

У пабліках розповідають, що вибух пролунав у районі Заозерного. Від вибухової хвилі, кажуть місцеві мешканці, у багатьох "будинки ходили ходуном".

Речницю ОК "Південь" зранку спитали, що їй відомо про вибухи в Євпаторії.

Можливо, і знаю, але поки що зарано. Треба насолодитися процесом. Ви абсолютно праві: зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, "бавовна" квітне,

– констатувала Наталія Гуменюк.