Більше дронів – важче відновлення: енергетики розповіли, як змінилася тактика ворожих ударів
- Російська армія змінила тактику атак на енергетику України, збільшуючи кількість дронів.
- Масовані обстріли конкретних енергетичних об'єктів ускладнюють роботу протиповітряної оборони і відновлення пошкоджень.
Нещодавно російська армія почали за новою тактикою обстрілювати енергетику України. Ворог обирає для ураження конкретні цілі.
Про це повідомили в ДТЕК. За кілька років росіяни збільшили кількість застосованих по енергооб'єктах дронів до 800 штук.
Як ворог змінив тактику атак на українську енергетику?
У ДТЕК підтвердили, що кількість дронів з боку ворога зросла від 100 штук у 2023 році до 800 – у 2025. Енергетика залишається наразі основною ціллю, зокрема – конкретні теплоелектростанції.
Один з об'єктів, на якому записувалось відео ДТЕК, зазнав удару десятками дронів і ракет. Масовані обстріли по конкретних цілях ворог використовує, як нову тактику ураження критичної інфраструктури. Таким чином російська армія ускладнює роботу протиповітряної оборони.
Характер і масштаб руйнувань впливає на тривалість відновлення та ліквідації наслідків,
– пояснюють представники ДТЕК.
Крім того, робота енергетиків ускладнюється морозами. Не лише важко працювати фізично при мінусових температурах. За таких умов страждає обладнання, яка швидко обморожується. Для стабілізації фахівці працюють 24 години щоденно.
Коли востаннє росіяни атакували енергооб'єкти?
У Києві внаслідок російського обстрілу 12 лютого без тепла залишилися майже 2 600 абонентів через пошкодження тепломережі. Енергетики працюють над відновленням подачі тепла в оселях.
До слова, вже до 13:00 енергетики відновили в Києві електропостачання для 100 000 родин після нічної масованої атаки. Деснянський район знову вимикатимуть за тимчасовими графіками.
На Одещині ворог минулої ночі атакував енергетичний об’єкт компанії ДТЕК, що спричинило нові руйнування технічних споруд та призвело до порушень у роботі місцевої енергосистеми. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки удару.
Загалом за ніч Росія випустила десятки ударних безпілотників та ракет, частина цілей була успішно перехоплена силами ППО. Але влучання по енергетичних об’єктах таки сталися.