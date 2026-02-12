Більше дронів – важче відновлення: енергетики розповіли, як змінилася тактика ворожих ударів

Нещодавно російська армія почали за новою тактикою обстрілювати енергетику України. Ворог обирає для ураження конкретні цілі.

Про це повідомили в ДТЕК. За кілька років росіяни збільшили кількість застосованих по енергооб'єктах дронів до 800 штук.

Як ворог змінив тактику атак на українську енергетику?

У ДТЕК підтвердили, що кількість дронів з боку ворога зросла від 100 штук у 2023 році до 800 – у 2025. Енергетика залишається наразі основною ціллю, зокрема – конкретні теплоелектростанції.

Один з об'єктів, на якому записувалось відео ДТЕК, зазнав удару десятками дронів і ракет. Масовані обстріли по конкретних цілях ворог використовує, як нову тактику ураження критичної інфраструктури. Таким чином російська армія ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Характер і масштаб руйнувань впливає на тривалість відновлення та ліквідації наслідків,

– пояснюють представники ДТЕК.

Крім того, робота енергетиків ускладнюється морозами. Не лише важко працювати фізично при мінусових температурах. За таких умов страждає обладнання, яка швидко обморожується. Для стабілізації фахівці працюють 24 години щоденно.

Коли востаннє росіяни атакували енергооб'єкти?