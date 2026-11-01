Росія атакувала енергетику Житомирщини: понад 650 населених пунктів без світла

Російські війська 1 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Унаслідок ворожих ударів без електропостачання залишилися сотні населених пунктів.

Про наслідки чергових ворожих ударів сповістив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Яка ситуація зі світлом на Житомирщині?

Ворожі удари пошкодили енергетичну інфраструктуру області, через що без електроенергії залишилися понад 650 населених пунктів.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням постачання електрики для жителів Житомирщини. Фахівці роблять усе необхідне, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 1 листопада знову атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Унаслідок нових ударів майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах залишилися без електроенергії.

Перед цим енергетикам вдалося повернути світло майже всім абонентам у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах, які були знеструмлені через попередні атаки. Без електрики тоді залишалися лише кілька тисяч споживачів, яким фахівці продовжували відновлювати постачання.

Однак нічні обстріли спричинили нові масштабні відключення. Наразі над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад. Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло жителям області.

Мешканців закликали ощадно споживати електроенергію, не вмикати одночасно кілька потужних приладів і за можливості уникати їх використання в пікові години.