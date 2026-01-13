Ворог атакував енергооб'єкти Запоріжжя: поранено двох працівниць обленерго

У вівторок, 13 січня, російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. На жаль, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Які наслідки обстрілу Запоріжжя?

Внаслідок російської атаки 13 січня було пошкоджене обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів.

Також постраждав персонал підприємства: поранення отримали двоє працівниць компанії. Жінок оперативно евакуювали та доправили до лікарні. Відомо, що лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови, загрози її життю немає.

Водночас стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Наразі медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація,

– наголосили в Міненерго.

Внаслідок обстрілу є пошкодження: дивіться відео

