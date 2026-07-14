Попередньо, під ударом опинилося місто Салават, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Там був атакований великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават".

"Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він розташований у місті Салават і має стратегічне значення для російської економіки та паливної галузі. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.