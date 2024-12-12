Вибухи у Грозному: Кадиров заявив про причетність України та погрожує

У Грозному вночі проти 12 грудня пролунали вибухи. Очільник Чечні Рамзан Кадиров відреагував на це.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про причетність України до атаки на Грозний. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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"Готовий висунутись на передову"

Кадиров погрожує "покласти" 400 українських військових. За його словами, внаслідок атаки безпілотника на казарму спецполку поліції у Грозному поранено чотирьох силовиків, які були у варті.

Він заявив про причетність України до цієї атаки та пригрозив, що за чотирьох поранених силовиків "покладе" 400 українських військових. За словами глави Чечні, резерв із 84 тисяч осіб "готовий висунутись на передову за першим наказом". Однак такі заяви не вперше лунають від Кадирова.

До слова, він підтвердив атаку на Грозний, проте заявив, що дрон "здетонував у повітрі".

"Кримський вітер" пише, що у 2-му спецполку МВС Чечні внаслідок удару безпілотним літальним апаратом постраждало щонайменше 6 силовиків.