Росіяни тероризували Харків сотнею "Шахедів" та "Іскандером": є постраждалі
- Російські військові атакували Харків понад 100 безпілотниками, внаслідок чого поранено 19 людей, включаючи 12-річного хлопчика.
- В Індустріальному районі Харкова зафіксовано ракетний удар, імовірно, "Іскандером", що влучив у цивільне підприємство.
Військові Росії атакували Харків безпілотниками. Відомо про майже 20 поранених та пошкодження будинків.
Наслідки російської атаки на Харківщину розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Які наслідки обстрілу Харкова?
В повітряному просторі над Харківщиною спостерігалося понад 100 ворожих безпілотників. Унаслідок ударів, поранено 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик.
У лікарні перебувають двоє постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також унаслідок атаки вибито вікна у навколишніх будинках, пошкоджено понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселено понад 40 людей. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.
Начальник Головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов розповів телеграм-каналу "Думка", що вночі після ударів" Шахедів" сталося чотири пожежі, на 10 місцях обстрілів працювати 136 рятувальників. Бійці ДСНС врятували пʼятьох людей.
Крім того, прокурори продовжують роботу на місцях ворожих атак. Встановлено, що вночі по Індустріальному району Харкова росіяни завдали й ракетного удару. Зафіксовано влучання ракети, попередньо типу "Іскандер", по території цивільного підприємства.
Що про атаку на Харків писали раніше?
Нагадаємо, вночі мешканці Харкова чули близько 25 вибухів. Атака тривала майже дві з половиною години: з 00:08 до 2:32.
Найбільших руйнувань зазнав Індустріальний район міста. Там вогонь охопив житлові багатоповерхові будинки та приміщення одного з підприємств. Внаслідок влучання дрона у горішній поверх п'ятиповерхівки у будинку вигоріла квартира. З чотириповерхового будинку рятувальники евакуювали п'ятьох мешканців, серед яких була дитина.
У Немишлянському районі внаслідок атаки спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Пошкоджено також близько 13 приватних будинків поруч.