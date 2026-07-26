Вдарили новим типом озброєння: деталі смертельного удару Росії по Харкові

Вранці 26 липня ворог атакував Харків, влучивши баражувальним боєприпасом по приватному будинку. Ця атака призвела до смерті жінки та пораненню людей.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про деталі цього удару росіян. Також вона повідомила, куди ще 26 липня влучив противник у Харкові.

Було цілеспрямоване влучання

Ворог о 9 ранку вдарив по Слобідському району малою ракетою-дроном, яка є новим типом озброєння – "Бандероллю". Влучання відбулося у приватний будинок.

На відео, де зафіксований момент, як летіла ця ракета, видно, що збиття не було – це цілеспрямоване влучання по приватному сектору. Внаслідок удару два будинки знищено вщент і ще близько двох десятків серйозно пошкоджено,

– пояснила кореспондентка.

Але головне те, що в неділю вранці в цьому будинку були люди і, на жаль, 40-річна жінка загинула. Її 10-річний син зазнав поранення – у нього вибухові травми і його госпіталізували. Також ще кілька людей перебувають у лікарні з пораненнями. Загалом, за попередньою інформацією, 12 людей звернулися до медиків або з пораненнями, або з гострою реакцією на стрес до лікарів.

Зверніть увагу! Станом на 16:00, внаслідок удару 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, родина, в якій загинула жінка, переїхала з Куп’янської громади близько року тому. Люди шукали безпеки та порятунку, але, на жаль, сталася трагедія.

У чому небезпека нового озброєння росіян?

Також харківський міський голова пояснив особливості нової дуже небезпечної зброї ворога.

Це було влучання "Бандеролі" – нового типу зброї, яке використовує Росія проти мирного населення Харкова. Цей ворожий засіб дуже складно збивати, адже він має доволі велику швидкість – попередньо приблизно 650 кілометрів на годину. Окрім цього, вона летить на дуже низьких висотах, і її важко знаходити. Але сьогодні відпрацьовуємо разом із військовими варіанти, щоби знайти можливості збивати її,

– наголосив Терехов.

Водночас це не перший удар "Бандероллю" по Харкову. Раніше були влучання нею у приватний сектор в іншому районі, у верхні поверхи п’ятиповерхівок і також по цивільних складах. На жаль, внаслідок кожної атаки цією зброєю були загиблі, адже "Бандероль" має дуже потужну вибухову силу.

Крім того, внаслідок цієї атаки зазнала поранення вівчарка, яка жила у родині, що постраждала. Собака отримала важкі осколкові поранення. Зараз хірурги-ветеринари з Центру поводження з тваринами, куди поліцейські доправили вівчарку, борються за її маленьке життя.

Смертельний удар "Бандероллю" по Харкову: дивіться відео

Також 26 липня ворог ще завдав ударів по Харкову. Зокрема, відбулося влучання безпілотника теж по Слобідському району.

Ще раніше FPV-дроном, попередньо на оптоволокні, вдарив у Шевченківському районі по вантажівці, яка перевозила хліб. Через удар 43-річний водій зазнав важких травм і зараз перебуває в лікарні, де його життя рятують медики

Те, що цей безпілотник на оптоволокні, свідчить про те, що оператор бачив, по кому він б’є, і бив цілеспрямовано, щоб завдати удару людині, завдати удару бізнесу, просто черговий раз тероризувати саме цей район Харкова,

– наголосила Анна Черненко.

У цьому ж районі була ще одна атака FPV-дроном. На щастя, БпЛА не здетонував, тому на місці відпрацювали вибухотехніки, знешкодивши небезпеку.

Під ударом опинився й Основ’янський район, де сталося влучання по АЗС. Також, на щастя, боєприпас, який ніс безпілотник, не вибухнув.