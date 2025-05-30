У Харкові "Шахеди" вдарили по депо, де ремонтували тролейбуси: Терехов показав фото

У ніч проти 30 травня росіяни завдали масованого удару по Харкову. Зокрема, ворог атакував депо, де проходили обслуговування та ремонт тролейбуси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на тролейбусне депо сьогодні

За словами Терехова, ворог випустив 8 "Шахедів" по тролейбусному депо. Постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків.

Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень,

– повідомив мер міста.

Міський голова Харкова додав, що міська транспортна система продовжує працювати. Терехов зауважив, що харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом.

Росія вдарила по тролейбусному депо Харкова / фото міської ради

Окрім цього мер висловив вдячність партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси.

Зауважимо, внаслідок атаки двоє людей звернулося за допомогою до лікарів. Одна з них – 61-річна працівниця КП, яка під час атаки БпЛА перебувала на території підприємства. Також постраждала 84-річна харків'янка. Обидві жінки зазнали гострої реакції на стрес.