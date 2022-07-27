Глава ОВА озвучив наслідки ранкового удару росіян по Харкову: вже відомо про поранених

Вранці 27 липня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Звуки вибухів в області пролунали під час сигналів повітряної тривоги.

Наслідки ранкового удару росіян по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов майже одразу підтвердив інформацію про "прильоти". Спершу мер повідомив, що жертв немає, втім вже зараз заявив, що, на жаль, є постраждалі.

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За його словами, внаслідок обстрілу Індустріального району є шестеро поранених. Всіма ними наразі займаються лікарі.

Також він зауважив, що був ще ранковий приліт до Новобаварського району. На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих, але вікна у житловому будинку вибиті .

Синєгубов про чергові атаки на Харків

Очільник Харківської ОВА повідомив, що росіяни зранку завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

Так, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об'єкта критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу горіли 8 автомобілів. У Новобаварському районі – вибиті вікна житлового будинку.

Крім того, протягом доби російські загарбники обстрілювали Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони.

В Чугуївському районі частково зруйновано триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

У Харківському – в селі Циркуни внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. В Дергачівській громаді в результаті атаки виникла пожежа, під час якої горів двоповерховий будинок й автомобіль.

в селі Циркуни внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. В Дергачівській громаді в результаті атаки виникла пожежа, під час якої горів двоповерховий будинок й автомобіль. У Богодухівському районі в Золочеві зруйновані приватний будинок та фермерське господарство.

Бої на Харківщині тривають

Також Синєгубов підкреслив, що росіяни завдавали ударів по Харкові, Чугуєву, Шевелівці та Краснопіллю зі ствольної та реактивної артилерії.

Окупанти намагаються покращити свою логістику. Роблять це за допомогою понтонних переправ.

Крім того, противник пробував розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль. Втім, без успіху – українські військові знешкодили окупантів.

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