Атака Харкова "Шахедами": одна людина загинула, ще одна зазнала серйозних опіків

Пізно ввечері 9 лютого російські військові атакували "Шахедами" Харків. Відомо про жертву та постраждалого внаслідок удару дронами-камікадзе по одному з районів міста.

Детальніше про ситуацію у Харкові повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Він ближче до 2 ночі 10 лютого сповістив про жертву атаки "Шахедами" по обласному центрі.

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Що відомо про жертв і постраждалих атаки

Виявлено тіло однієї загиблої особи,

– написав він о 02:01.

Перед цим, о 01:35 Фільчаков зазначав, що внаслідок атаки "Шахедами" вдалося врятувати 4 людей, ще 50 евакуйовано.

Він зазначив, що поранень зазнала одна особа. У неї 40% опіків, і вона у лікарні.

Усе ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Відтак, кількість постраждалих може збільшуватися.

Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами": що відомо

Близько 23:00 міський голова Ігор Терехов розповів перші деталі атаки "Шахедами". Він зазначив, що у місті пролунала серія вибухів.

Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Під ударом цивільна інфраструктура,

– зазначив Терехов.