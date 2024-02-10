Атака Харкова "Шахедами": одна людина загинула, ще одна зазнала серйозних опіків
Пізно ввечері 9 лютого російські військові атакували "Шахедами" Харків. Відомо про жертву та постраждалого внаслідок удару дронами-камікадзе по одному з районів міста.
Детальніше про ситуацію у Харкові повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Він ближче до 2 ночі 10 лютого сповістив про жертву атаки "Шахедами" по обласному центрі.
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Що відомо про жертв і постраждалих атаки
Виявлено тіло однієї загиблої особи,
– написав він о 02:01.
Перед цим, о 01:35 Фільчаков зазначав, що внаслідок атаки "Шахедами" вдалося врятувати 4 людей, ще 50 евакуйовано.
Він зазначив, що поранень зазнала одна особа. У неї 40% опіків, і вона у лікарні.
Усе ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Відтак, кількість постраждалих може збільшуватися.
Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами": що відомо
Близько 23:00 міський голова Ігор Терехов розповів перші деталі атаки "Шахедами". Він зазначив, що у місті пролунала серія вибухів.
Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Під ударом цивільна інфраструктура,
– зазначив Терехов.
- Вже о 23:08 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни били "Шахедами" як по Харкову, так і по Великому Бурлуку.
- У Харкові зафіксували влучання у Немишлянському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
- А от у Великому Бурлуку також ворог поцілив у цивільний об'єкт. Як зазначив Синєгубов, мовиться про кафе.
- Віктор Терещенко, начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації зазначив, що пошкоджень зазнали лікарня та ресторан у Великому Бурлуці.
- Кореспондент Суспільного після півночі 10 лютого сповістив, що щонайменше сім приватних будинків, господарчих споруд і гаражів горять на одній з вулиць у Немишлянському районі.
- Пізніше Терехов повідомив, що окупанти влучили у заправку у Немишлянському районі. Стався вилив палива, через що воно розтеклося вулицею з приватними будинками. Останні спалахнули.
- Міський голова зазначав, що повністю згоріли 14 будинків. Евакуювали 50 людей. Ще чотирьох евакуювали з пожежі, серед них – двоє дітей.
- Фільчаков зауважив, що три "Шахеди" влучили по Немишлянському району. Внаслідок цього зруйнований об'єкт критичної інфраструктури. Підозрюємо, що мається на увазі автозаправна станція.