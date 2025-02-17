Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї: там палає яскрава пожежа
- Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї, що призвело до пожежі на об'єкті.
- Губернатор Краснодарського краю повідомив про масовану атаку дронів.
- Місцеві жителі чули серію вибухів, а екстрені служби працюють на місці події.
В ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї знову лунали вибухи. Ймовірно, "невідомі" дрони навідалися до Ільського НПЗ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Що відомо про атаку на Ільський нафтозавод
Як розповідають місцеві, зі станиці Сіверської, близько опівночі за київським часом в небі було чути серію гучних вибухів. Попередньо, було "збито" кілька українських дронів і, вже традиційно, буцімто уламки одного з БпЛА звалилися неподалік Ільського НПЗ.
У мережі пишуть, що після падіння "уламків" на Ільському НПЗ почалася пожежа. Станом на 1 годину ночі (за Києвом) на місці працюють екстрені служби.
Влучання дрона в Ільський НПЗ у Краснодарському краї: дивіться відео
Згодом губернатор Краснодарського краю поскаржився на масовану атаку дронів по території регіону.
Внаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району за попередньою інформацією пошкоджено 12 будинків – здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка, їй надано першу медичну допомогу,
– вказує влада.
Що ж стало причиною яскравих спалахів на Ільському НПЗ, вочевидь, місцевим жителях лишається здогадуватися.
Як палає російський НПЗ у Краснодарському краї: дивіться відео
Судячи з густого диму, що валить з нафтозаводу, нинішній візит дронів був успішним. Проте очікуємо офіційної інформації від Сил оборони.