Хотів вразити, але зганьбився: чому масштабна ракетна атака Ірану на Ізраїль провалилася

Увечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю понад 180 балістичних ракет. У відбиття повітряної атаки євреям допомагали США.

Масштабна атака Тегерана на Ізраїль несподівано викрила провал всієї ракетної програми країни. Іранські ракети, хоч і далекобійні, виявилися вкрай неточними та малопотужними. Із запущених по Ізраїлю понад 180 снарядів жоден не влучив у ціль.

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Масштаб великий, але сенсу мало

Здавалося б, Тегеран спробував вивчити уроки з минулих помилок, зроблених ним під час квітневої атаки на Ізраїль, коли Тель-Авів та його союзники перехопили 99 відсотків ворожих боєприпасів. Однак тоді Іран використав тактику комбінованого удару: запустив 130 "Шахедів", 30 крилатих та 120 балістичних ракет. Через те, що дрони летіли до Ізраїлю кілька годин, завдати блискавичного удару не вийшло.

Цього ж разу Іран застосував виключно балістику. Загалом атака у декілька хвиль тривала близько 30 хвилин. Спершу видавалося, що протиракетна оборона Ізраїлю проламана. Однак результат виявився інакшим.

Внаслідок атаки Ірану в Ізраїлі загинула одна людина – палестинець у Секторі Гази, який передчасно покинув укриття, і на нього впала частина збитої ракети. Двоє людей поранено.

Ще одна ракета уразила будівлю школи у місті Гадере, що у центральній частині Ізраїлю. Інші "успіхи", якщо не рахувати вибиті шибки, полягають в ударі по пустирях чи дорозі, а одна з ракет впала в 400 метрах від штаб-квартири "Моссада". На відео це має доволі страхітливий вигляд, але насправді все обмежилося лише вирвою поряд і дорогою.

Приліт біля штаб-квартири "Моссада": дивіться відео

Крім того, слід зазначити, що "пропуск" балістики протиракетною обороною Ізраїлю цілком закономірний. Бо їх справді було занадто багато.

Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль", а у найкращому випадку у районі +/- 400 метрів, якщо брати випадок із ракетою, що впала поряд зі штаб-квартирою "Моссада". Також ще їх одним мінусом стала мала бойова частина, яка до того ж вибухає після того, як ракета вже не просто зіштовхнулась із землею, а встигла у неї "заритися" на декілька метрів. А тому ударна хвиля та уламки поглинаються нею,

– йдеться в аналізі Defense Express.

До слова, в ЗМІ повідомляють, що наступна відповідь Ізраїлю на атаку Ірану може включати удари по ядерних об'єктах.