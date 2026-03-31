За 30 метрів від посольства України: Іран атакував Ізраїль касетною ракетою
- Іран завдав удару касетною ракетою по Ізраїлю, уламки якої впали за 30 метрів від посольства України.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності єдності для протидії терору та підсиленні тиску на країни-агресорки.
Зранку 31 березня іранські війська завдали удару касетною ракетою по Ізраїлю. Уламки боєприпасу впали неподалік посольства України.
Про це повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.
Що відомо про удар Ірану поблизу посольства України?
За словами українського дипломата, частина іранської касетної ракети впала за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. За попередніми даними, відвідувачі були у приміщенні, тож ніхто не постраждав.
Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя,
– наголосив Сибіга.
Очільник МЗС підкреслив необхідність єдності для протидії терору, зазначивши, що Україна також робить вагомий внесок у цей процес.
Сибіга додав, що тиск на країни-агресорки, зокрема Іран та Росію, має постійно посилюватись.
Атака Ірану на Ізраїль / фото Андрія Сибіги
Які останні новини про війну на Близькому Сході?
30 березня Іран постійний представник Ірану при ООН в листі генеральному секретарю ООН заявив, що Україна бере учать у військових діях проти Ірану. Ідеться про направлення українських фахівців до регіону. Водночас у МЗС України заявили, що жоден український БпЛА не атакував територію Ірану, тоді як іранські дрони б'ють українські мирні міста з 2022 року.
Трамп продовжує заявляти про нібито успішні переговори представників США та Ірану щодо завершення війни на Близькому Сході. Однак американський президент пригрозив серйозними кроками Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Мовляв, під прицілом опиняться енергетичні заводи та нафтові свердловини країни.
У відповідь на погрози США іранський режим 31 березня атакував повністю завантажений танкер "Аль-Салмі" під прапором Кувейту із сирою нафтою біля узбережжя Дубая.