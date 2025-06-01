У Росії пояснили наслідки удару ЗСУ по комплексу "Іскандер" на Брянщині

Російський ресурс, імовірно, пов'язаний з силовиками ворога, пояснив наслідки удару ЗСУ по ОТРК "Іскандер" та заявив про постраждалих. Атака відбулася 5 червня в Брянській області.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Збройні Сили вдарили по "Іскандеру"

Росіяни заявили, що з'ясували наслідки атаки України на російський ракетний комплекс 5 червня. У ресурсі написали, що удару завдали рано-вранці неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області.

Атака завдавалася кількома ракетами. Загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення,

– розповіли про нібито наслідки атаки росіяни з посиланням на джерела в медичних службах.

Там нагадали, що у Генштабі ЗСУ повідомляли про атаку. У повідомленні мовилося про удар по підрозділу 26 ракетної бригади Росії, який з району міста Клінци Брянської області намагався завдати удару по одному з населених пунктів України. Ймовірно, по Києву.

Момент атаки на ОТРК: дивіться відео Генштабу

Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що ця операція була надзвичайно складною за рівнем реалізації, адже спочатку треба було відстежити рух ракетних комплексів "Іскандер" до місць їх розгортання, зафіксувати геолокацію, після цього спрямувати українські ракети чи дрони.

Втім, ЗСУ у взаємодії з СБУ ефективно відпрацювали по ворожій військовій цілі.