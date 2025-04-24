Автівки вигоріли вщент: у Святошинському районі Києва через ворожу атаку знищено гаражі – відео

У Києві внаслідок російської атаки вночі 24 квітня найбільше постраждав Святошинський район. Там знищено гаражі, також вщент вигоріли автомобілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE" та телеканал "КИЇВ24".

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Що відомо про наслідки атаки по гаражах у Києві

Журналістка телеканалу "КИЇВ24" розповіла, що внаслідок падіння уламків російського залізяччя у Святошинському районі сталася пожежа в гаражно-будівельному кооперативі. Там було пошкоджено десятки гаражів.

За даними очевидців, на місці влучання з деяких гаражів лишилися лиш одні руїни. З ними також горіли й автівки. Також певна частина гаражів була частково зруйнована, наразі там працюють рятувальники, які ліквідовують займання.

Наслідки влучання по гаражах у Святошинському районі Києва / Відео "Новини.LIVE"

Зараз на місці події залучено 2 одиниці спецтехніки, але вони постійно ротуються. Одна машина від'їжджає, інша приїжджає. Великого вогню відкритого на місці події вже немає, проте ще видно багато задимлення.

Якщо говорити про збитки, яких завдала ця російська атака для звичайних пересічних киян, то один з власників гаражів поділився, що він щойно закінчив там ремонт, утім він вигорів повністю. У самому гаражі також вигоріла й автівка, яка, на жаль, не була застрахована на такий випадок.

До слова, найбільше внаслідок ворожої комбінованої атаки 24 квітня постраждав Київ. У місті є щонайменше 9 загиблих та понад 70 постраждалих через ворожий обстріл.