Наслідки атаки на Київщину: надзвичайники показали кадри

У Києві уламки збитих "Шахедів" спричинили займання та пошкодження. Відомо про пошкодження у декількох регіонах. Постраждалих серед населення немає.

Про наслідки атаки повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Поліції Київщини, ДСНС.

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Уламки спричинили пожежі

Рятувальники повідомили, що упродовж ночі декілька разів виїжджали на виклик для гасіння пожеж унаслідок падіння уламків збитих "Шахедів. Зокрема, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.

Наслідки атаки у Київській області / Фото ДСНС

Також надзвичайники ліквідували загорання 2-поверхового житлового будинку у селі Здорівка Обухівського району. Площа займання – 100 квадратних метраю. А у селі Нижча Дубечня зайнялась покрівля господарчої споруди.

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Пошкоджено цивільні будинки

За даними поліції, в декількох районах пошкоджено 3 автомобілі, 5 приватних будинків, паркани, 4 квартири, а також гаражне, складське та офісне приміщення. Окрім цього, сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Пошкодження унаслідок атаки на Київщину / Фото Поліції

Атака "Шахедів на Київ

Російські війська атакують столицю ударними безпілотниками фактично щоночі. Керівник КМВА Михайло Шаманов розповів, щоо "Шахеди" заходять з різних напрямків, на абсолютно різних висотах.

Сьогодні вночі в столиці повітряну тривогу оголошували двічі. Тривала вона понад 5 годин. Напад відбили – всі безпілотники, які заходили на столицю, були знешкоджені.