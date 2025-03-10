Тривога тривала понад 3 години: скільки дронів летіло на Київ та яку кількість знищили

Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. У ніч на 10 березня "Шахеди" були і на Київщині.

Через загрозу безпілотників там тривога тривала 3 години 28 хвилин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Скільки безпілотників на Київщину запустила Росія

За даними КМВА, на підступах до Києва було зафіксовано 16 ворожих дронів, 12 з них вдалося знищити засобами ППО. Решта безпілотників були локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Наразі інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок атаки дронами-камікадзе немає.

Додамо, що 9 березня ворожі БпЛА атакували й Суми. Там по російських цілях працювала протиповітряна оборона. Втім, також було зафіксовано влучання дрона біля готельно-ресторанного комплексу. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Як повідомили у міській раді, ворог атакував "Герберою". Безпілотник використовувався для розвідувальних операцій.