"Шахед" влетів у квартиру: під час атаки на Київ постраждав глава Національної спілки художників

Росія у ніч на 10 липня знову масовано атакувала українську столицю. Серед травмованих через обстріл Києва є голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

Постраждала його квартира. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ганну Ярову та Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

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Голова НСХУ перебуває в лікарні

Ганна Ярова розповіла, що під час атаки російський "Шахед" влетів просто у квартиру Костянтина Чернявського.

У нього осколкові поранення та значна крововтрата. Наразі голова НСХУ перебуває у медичному закладі.

Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та сил пережити цей страшний удар. Дружина Тамара і Олексійчик (син – 24 Канал) в безпеці,

– також йдеться у повідомленні Ганни Ярової.

Нагадаємо, що унаслідок останньої атаки на Київ станом на 15:41 10 липня відомо уже про 24 постраждалих. Серед них – неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

На жаль, також наразі є інформація про 2 жертв обстрілу.