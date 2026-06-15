Масований обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 4, велика кількість поранених

Уночі 15 червня Росія здійснила комбіновану масовану атаку на Київ. У місті виникло багато руйнувань і пожеж. На жаль, не минулося і без жертв.

Станом на ранок 15 червня відомо про 4 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко і мер міста Віталій Кличко.

Дивіться також У Києво-Печерську лавру було пряме влучання, святині рятували від пожежі: перші фото

Скільки людей постраждали внаслідок атаки на Київ?

Наразі відомо про 23 поранених. Серед них – дитина і вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.

За даними поліції Києва, постраждали 25 людей, серед яких 2 дитини.

Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:

Оболонський район . Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.

. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів. Солом'янський район . Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.

. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок. Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.

Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка. Дарницький район . Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.

. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках. Печерський район . Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.

. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври. Шевченківський район . Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.

. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок. Голосіївський район . Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.

. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах. Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.

Тут пошкоджено житлову забудову. Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла.

До слова, під ударом ворога опинився і Харків. Там під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.