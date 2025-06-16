Пошкоджені торгівельні павільйони, є постраждалі: наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Росіяни вночі обстріляли Київ та заявили, що було нібито уражено військові цілі. Однак ворожі дрони, як це часто буває, влучили лише у цивільну інфраструктуру.

Російська армія продовжує свідомо тероризувати українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

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Які наслідки атаки дронами по Києву

У ніч проти 16 червня кияни чули вибухи. Атака БпЛА по столиці почалася близько 23:30, а пізніше гучно було знову. Один із "Шахедів" впав у приватному секторі на Русанівських садах в Дніпровському районі. Від прильоту на землі з'явилася вирва. На щастя, обійшлося без значних руйнувань і постраждалих. У Дніпровському районі, за інформацією ОВА, є одразу кілька влучань.

Під удар ворога також потрапили торгівельні павільйони в Дарницькому районі.

Дякую кожному та кожній, хто в складі розрахунків ППО, рятувальних команд, медичних бригад — постійно в готовності, постійно нас береже. Від кожного киянина – дякую,

– написав Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки постраждали дві людини. Це хлопець 2004 року народження, його стан медики оцінюють як тяжкий. У лікарні борються за його життя. Жінка, яка отримала поранення, лікується вдома.

Наслідки атаки на Дніпровський район Києва / Фото телеканалу "Київ"

Також відомо, що через ворожий обстріл Дніпровського району сталася пожежа в одноповерховій будівлі, яка вигоріла вщент. На місці події працює поліція.