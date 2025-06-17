Внаслідок російської атаки у Києві трапилися перебої з електроенергією

У ніч на 17 червня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками. Цього разу під ударом опинився Київ.

Через атаку окупантів в деяких районах столиці зафіксовано перебої з електроенергією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про російську атаку на Київ

За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на Київ у Солом'янському районі столиці, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Також виникла пожежа в нежитловій забудові.

Тоді як у Святошинському районі горять складські приміщення. Всі відповідні служби працюють на місцях. Окрім цього, зафіксовано загоряння на двох локаціях у Дарницькому районі.

Станом на 01:45 внаслідок російської атаки постраждали 11 людей у Соломʼянському районі. Шістьох з них медики госпіталізували, пʼятьом надали допомогу на місці.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Влада закликає містян перебувати в укриттях до відбою загрози та не знімати на відео роботу українських захисників.