Внаслідок російської атаки у Києві трапилися перебої з електроенергією
- У Києві внаслідок російської атаки дронами зафіксовано перебої з електроенергією, є руйнування в житловому будинку Солом'янського району та пожежі в нежитлових будівлях.
- Внаслідок атаки постраждали 11 людей, шістьох госпіталізували, п'ятьом надали допомогу на місці.
- Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не знімати дії українських захисників.
У ніч на 17 червня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками. Цього разу під ударом опинився Київ.
Через атаку окупантів в деяких районах столиці зафіксовано перебої з електроенергією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
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Що відомо про російську атаку на Київ
За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на Київ у Солом'янському районі столиці, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Також виникла пожежа в нежитловій забудові.
Тоді як у Святошинському районі горять складські приміщення. Всі відповідні служби працюють на місцях. Окрім цього, зафіксовано загоряння на двох локаціях у Дарницькому районі.
Станом на 01:45 внаслідок російської атаки постраждали 11 людей у Соломʼянському районі. Шістьох з них медики госпіталізували, пʼятьом надали допомогу на місці.
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Влада закликає містян перебувати в укриттях до відбою загрози та не знімати на відео роботу українських захисників.